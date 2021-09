GGD-medewerkers verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen

Meerdere GGD-medewerkers zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk hebben gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. De verdachten zouden op aanvraag valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor steeds iemand onterecht over een QR-code kon beschikken, meldt GGD GHOR Nederland. In het belang van het onderzoek wil de organisatie niet zeggen om hoeveel verdachten en welke GGD-regio’s het precies gaat.

“Wij tolereren niet dat medewerkers hun werkzaamheden bij de GGD of in het landelijk callcentrum misbruiken voor het plegen van fraude”, aldus een woordvoerder. De vermoedelijke fraude werd enkele weken geleden ontdekt. “De medewerkers zijn direct op non-actief gesteld en tegen hen is aangifte gedaan bij de politie.”

Fraude

“Helaas kunnen we, niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang hadden”, aldus de organisatie in een verklaring. “Een overtreding kan leiden tot aangifte en ontslag op staande voet.” Onder meer het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland heeft maandag een verdachte van de fraude opgepakt. Of, waar en wanneer andere aanhoudingen zijn verricht, is niet bekendgemaakt.

QR-codes

Met de frauduleuze QR-codes kunnen mensen onder meer illegaal toegang krijgen tot bijvoorbeeld evenementen en horecagelegenheden. Een museumbezoek, ergens een hapje eten of wat drinken, of een plekje op de tribunes van een voetbalstadion is met de vervalste codes kinderspel voor de kopers.

GGD-medewerkers

Een week geleden veroordeelde de rechtbank in Utrecht twee ex-GGD-medewerkers van 21 en 23 jaar uit Heiloo en Alblasserdam. Zij kregen celstraffen voor het stelen van persoonsgegevens uit coronadossiers. De jongste maakte volgens de rechtbank foto’s van 62 dossiers. Ook hield hij daarnaast een Excelbestand bij met daarin gegevens van 36 personen. Hij bood de persoonsgegevens te koop aan op de app Telegram.

VOG

Wie bij de GGD komt werken, moet altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. (ANP)