Hans Hendrikx treedt toe tot Conrisq-bestuur

Dat maakt de Conrisq Groep dinsdag bekend. Venmans heeft haar taken als bestuurder al op 1 mei neergelegd, omdat ze met pensioen gaat. Ze is al 30 jaar verbonden geweest aan de Conrisq Groep en onderdelen/voorgangers als de Ottho Gerhard Hldringstichting. Volgens Conrisq stond Venmans in 2009 aan de basis bij de vorming van de huidige groep, waar onder meer Bijzonder Jeugdwerk, Pactum Pact18, Rubicon en Vincent van Gogh aan werden toegevoegd. Er wordt vanwege de coronacrisis op een later moment afscheid genomen van Venmans.

Hendrikx, Tijhuis en nieuwe bestuurder

Psychiater Hendrikx trad ook per 1 mei toe. Hij was in de afgelopen jaren geneesheer directeur en lid van het bestuursteam van het Vincent van Gogh.

In de komende maanden gaat de Conrisq Groep op zoek naar een derde bestuurder, naast Hendrikx en bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis. Er wordt geworven via headhunter Vander Laan & Co en Chasse Executive Search.