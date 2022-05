Inspectie: ‘Beste Zorg Thuis’ is niet de beste zorg thuis

Zorgaanbieder Beste Zorg Thuis in De Meern in Utrecht mag van de gezondheidsinspectie voorlopig geen nieuwe cliënten meer aannemen. De zorg van de particuliere thuiszorgorganisatie is niet goed genoeg geregeld en moet eerst op orde worden gebracht. Er is sprake van een “risicovolle situatie”, vindt de inspectie.