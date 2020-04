Intrakoop: tekort aan mondkapjes stijgt in komende weken snel

De schaarste aan medische hulpmiddelen in de ggz, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, ouderen- en thuiszorg neemt de komende weken zeer sterk toe. Bij alle onderzochte mondmaskers die in deze sectoren worden gebruikt, loopt het tekort op met vele honderden procenten. Hetzelfde geldt voor handschoenen, protectiebrillen, schorten en desinfectiemiddelen.

Forse toename

Dat blijkt uit een recente inventarisatie van Intrakoop in samenwerking met het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) op 10 april. Intrakoop deed de berekeningen op basis van data van een kwart van de instellingen in deze zorgsectoren. Voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit het onderzoek krijgen ze te maken met fors toenemende schaarste.

Zo becijferde Intrakoop dat het tekort aan de mondneusmaskers FFP-1 en FFP-2 de afgelopen twee weken is opgelopen met respectievelijk 272 en 177 procent. Eind volgende week zal dat verder zijn verslechterd naar respectievelijk 574 en 416 procent. Over een maand zijn de tekorten voor de drie typen chirurgische maskers met 450 à 750 procent opgelopen.

Nood is hoog

De nood is zo hoog dat care-instellingen meestal zelf hun materialen bij leveranciers bestellen, buiten ‘hun’ ROAZ en het LCH om. “Ze krijgen nauwelijks persoonlijke beschermingsmiddelen beleverd vanuit het ROAZ”, schrijft Intrakoop. Soms voelen instellingen zich zelfs genoodzaakt om bij ziekenhuizen te vragen naar beschermingsproducten.

Handschoenen

Het ontbreekt zorgpersoneel ook aan andere beschermingsmiddelen. Deze schaarste wordt nog veel nijpender. Het tekort aan handschoenen is in de tweede week van mei drie keer zo groot. Alleen al bij de onderzochte instellingen gaat het om een tekort van 1,6 miljoen handschoenensets. Het tekort aan schorten stijgt in dezelfde periode nog sneller: met 550 procent tot ongeveer 100.000 stuks.

Voor protectiebrillen, OK-mutsen, overschoentjes en transparante gezichtsschermen is het probleem vergelijkbaar. Ook daar zijn er de komende weken onvoldoende van. Deze tekorten lopen op met 55 à 385 procent, aldus Intrakoop.

Hygiënevoorschriften

Het zorgpersoneel kan voorlopig ook niet optimaal voldoen aan de hygiënevoorschriften. De huidige nood neemt de komende weken fors toe. De zorginstellingen verwachten in de eerste helft van mei een tekort van tienduizenden liters desinfectielotion, sterilium MED, desinfecterende handgel en desinfectantia: een toename met 175 à 425 procent. Bovendien zijn er te weinig Bacillol tissues – die vraag verdrievoudigt.

De enige twee producten waarvan de tekorten iets afnemen zijn twee soorten thermometers. “Vanaf het begin van de coronacrisis is er een grote run op infrarood thermometers en oor-thermometers met kapjes”, schrijft Intrakoop: “Daardoor zijn deze niet meer op voorraad in Nederland.” Er is volop besteld, maar de eerste leveringen worden “op zijn vroegst verwacht in mei/juni”. Intrakoop stelt het LCH enkele alternatieve meetmethoden voor.

Adviezen Intrakoop

Andere adviezen die Intrakoop geeft is om bij veel meer producenten te bestellen en ook samen in te kopen, eventueel met de ziekenhuizen. Dat neemt kleinere instellingen niet alleen werk uit handen, maar drukt waarschijnlijk ook de inkoopprijzen. Daarnaast biedt Intrakoop aan een eerste selectie te doen van producten, waardoor andere zorgpartijen worden ontlast.