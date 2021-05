Investeringsfonds Holland Capital wil de Yes We Can Group overnemen. Het investeringsfond heeft heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname van de aanbieder van jeugd-ggz.

Holland Capital wil vijftig procent van de aandelen van Yes We Can Group overnemen, zo meldt de ACM. Daarmee krijgt het investeringsfonds uitsluitende zeggenschap over de zorgorganisatie.

Holland Capital is het moederbedrijf van MK Health, waartoe ook de Mauritskliniek behoort. Yes We Can Group biedt zorg aan voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met psychische en psychiatrische problemen, verslavingen en gedragsproblemen in Nederland.