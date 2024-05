Jeroen Kampkes wordt bestuurder Mondriaan

Jeroen Kampkes wordt per 1 september lid raad van bestuur van ggz-instelling Mondriaan. Hij gaat samen met voorzitter Jean-Paul Essers het bestuur vormen.

Kampkes heeft een achtergrond binnen de reguliere en forensische zorg. Eerst werkte hij bij Defensie en later in een Justitiële Jeugdinrichting, tbs-kliniek De Rooyse Wissel en sinds 2011 bij GGzE te Eindhoven. De laatste vijf jaar was hij daar onder andere verantwoordelijk voor de forensische zorg die binnen De Woenselse Poort van GGzE geleverd wordt.

“Mijn vertrek bij GGzE heeft alles te maken met de kans die mij bij Mondriaan geboden wordt. Een organisatie om trots op te zijn met de juiste visie, in verbinding met de omgeving, cliënten, hun naasten en ook zeker elkaar. Daar wil ik graag deel van uitmaken”, zegt Kampkes.