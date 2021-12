Jeroen van Roon nieuwe partner bij Boer & Croon

Van Roon werd in 2012 bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis. Daarna zat hij in het bestuur van het OLVG en momenteel is hij interim bestuursvoorzitter bij de Reinier Haga Group.a

Trots

Van Roon werkte al eerder voor Boer & Croon, namelijk tussen 2001 en 2012. “Ik heb van binnen en van buiten gezien hoe complex de transitie is die we met zijn allen moeten doormaken, om de Nederlandse zorg tot de internationale top te laten blijven behoren. Er is nu veel kritiek op de corona-aanpak maar ik zie ook de wil om dit samen goed op te lossen. De uitdagingen zijn groot, maar de mogelijkheden zijn er ook. Ik ben er ongelofelijk trots op om in deze sector te mogen werken.”