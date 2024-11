Lonneke de Lau nieuwe bestuurder bij Reade

De Lau is een ervaren neuroloog en somnoloog, momenteel verbonden aan het Zaans Medisch Centrum, waar ze zich met name richt op de behandeling van slaapstoornissen en dystonie. Naast haar klinische werk is ze actief als medisch clustermanager, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband.

Amsterdamse karakter

“In Reade komt veel samen wat een organisatie voor mij aantrekkelijk maakt; de expertisefunctie, multidisciplinaire insteek, korte lijnen, het Amsterdamse karakter, de in- en externe samenwerkingen, focus op kwaliteit van leven en de aandacht voor ontwikkeling van zowel cliënten, medewerkers als kennis” , aldus De Lau. “Ik vind het dan ook eervol en verheug me erop om mij binnen Reade in te zetten voor toegankelijke en kwalitatief goede zorg, nu en in de toekomst”.