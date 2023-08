Marten Kroese nieuw lid rvb Spaarne Gasthuis

Marten Kroese wordt in het Spaarne Gasthuis verantwoordelijk voor onder andere financiën en IZT. Daarnaast is de financiering van de huisvestingstrategie een belangrijk onderdeel van zijn portefeuille in de komende jaren.

Marten Kroese

Kroese is op dit moment voorzitter van de raad van bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes, Zierikzee en Vlissingen.

Daarvoor was hij lid van de raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven. In beide ziekenhuizen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede financiële basis voor toekomstbestendige zorg en daarbij passend vastgoed.

Kroese: “Zowel in het ADRZ als het Máxima MC heb ik mij onder andere gericht op financiële performance, bedrijfsvoering en fysieke en digitale infrastructuur in relatie tot een toekomstbestendige organisatie van de zorg. Daarnaast is regionale samenwerking een belangrijk aandachtsgebied geweest. Ik kijk uit naar de samenwerking om deze belangrijke onderwerpen voor het Spaarne Gasthuis verder te brengen in de komende jaren.”

Naast bestuurder is Marten Kroese ook actief als toezichthouder, als voorzitter van de raad van toezicht bij RIBW Brabant en lid van de raad van toezicht bij Santé Partners.