NHG lanceert gratis e-learning klimaat en gezondheid

Door klimaatverandering zien huisartsen meer en andere ziektes in de spreekkamer, waaronder hooikoorts, huidkanker en het Westnijlvirus. Om huisartsen bij te spijkeren over klimaat en gezondheid, lanceert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenwerking met de werkgroep Planetary Health in de Huisartsopleiding een e-learning.