Nieuw geneesmiddelen-overzicht moet onderhandelingspositie verzekeraar verbeteren

Zorginstituut Nederland gaat elk halfjaar een overzicht maken van geneesmiddelen die binnen twee jaar op de markt worden verwacht. Met de scan zouden verzekeraars en ziekenhuizen hun onderhandelingspositie als inkoper kunnen versterken.

Met de ‘Horizonscan Geneesmiddelen’ moeten patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen eerder op de hoogte zijn van ontwikkelingen van geneesmiddelen en wat de impact is van nieuwe geneesmiddelen op de behandeling van patiënten en op de zorgkosten.

Ook staat in de scan welke bestaande geneesmiddelen een indicatie-uitbreiding krijgen. Geneesmiddelen die al eerder voor een bepaalde aandoening zijn goedgekeurd, worden nu voor een andere aandoening aangeboden.

Bronnen

De informatie voor het overzicht komt onder andere uit de input van leden die deelnemen aan de Horizonscan-werkgroep ‘het International Scanning Initiative’ – een samenwerkingsverband van Nederland met acht andere landen -, de European Medicines Agency en fabrikanten van geneesmiddelen.

Het Zorginstituut wil met de scan ook een ‘proactieve rol’ innemen bij de instroom van nieuwe geneesmiddelen in het verzekerde pakket.