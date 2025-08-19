Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuw geneesmiddelen-overzicht moet onderhandelingspositie verzekeraar verbeteren

,

Zorginstituut Nederland gaat elk halfjaar een overzicht maken van geneesmiddelen die binnen twee jaar op de markt worden verwacht. Met de scan zouden verzekeraars en ziekenhuizen hun onderhandelingspositie als inkoper kunnen versterken.

Met de ‘Horizonscan Geneesmiddelen’ moeten patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen eerder op de hoogte zijn van ontwikkelingen van geneesmiddelen en wat de impact is van nieuwe geneesmiddelen op de behandeling van patiënten en op de zorgkosten.

Ook staat in de scan welke bestaande geneesmiddelen een indicatie-uitbreiding krijgen. Geneesmiddelen die al eerder voor een bepaalde aandoening zijn goedgekeurd, worden nu voor een andere aandoening aangeboden.

Bronnen

De informatie voor het overzicht komt onder andere uit de input van leden die deelnemen aan de Horizonscan-werkgroep ‘het International Scanning Initiative’ – een samenwerkingsverband van Nederland met acht andere landen -, de European Medicines Agency en fabrikanten van geneesmiddelen. 

Het Zorginstituut wil met de scan ook een ‘proactieve rol’ innemen bij de instroom van nieuwe geneesmiddelen in het verzekerde pakket.  

Reageer op dit artikel
Meer over:MedicijnenZiekenhuizenZorginkoopZorginstituutZorgverzekeraar

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:08 Nieuw geneesmiddelen-overzicht moet onderhandelingspositie verzekeraar verbeteren
4 jul 2025 Veel fouten in overdracht van medicijngegevens tussen zorgverleners
26 feb 2025 IC-filter leidt tot 99 procent minder medicatieresten in afvalwater
12 aug 2025 Zorginstituut eist forse prijsdalingen voor toelating twee medicijnen tot basispakket
8 aug 2025 Drie mannen aangehouden voor illegale handel in geneesmiddelen

Reader Interactions

Reacties