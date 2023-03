Nieuw landelijk noodnummer tegen lange wachtlijsten voor psychische hulp

Stichting acute psychische noodhulp 0900-1701 lanceert vandaag een nieuw landelijk noodnummer 0900-1701 en een platform 09001701.nl voor acute psychische hulp. Het maatschappelijke belang om mensen met psychische klachten te helpen is volgens de stichting erg groot vanwege oplopende wachtlijsten bij ggz-instellingen en personeelsgebrek in de zorg.

0900-1701 is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar. Bellers krijgen direct een ervaren psycholoog aan de lijn die naar hen luistert, hulp biedt of tips en adviezen geeft. Desgewenst is anoniem hulp krijgen mogelijk. Op het platform 09001701.nl kan men terecht voor praktische informatie en tips. Webinars kunnen worden gevolgd, er zijn praatgroepen met lotgenoten waaraan men deel kan nemen en onder leiding van een psycholoog worden thema’s besproken waarbij deelnemers vragen kunnen stellen. Ervaringsdeskundigen die via blogs hun verhaal vertellen, kan voor psychische cliënten een waardevolle aanvulling zijn. Voor patiënten die liever zelf aan de slag willen, zijn e-healthprogramma’s beschikbaar.

Vangnet

De stichting vindt het zorgelijk dat er steeds meer ggz-instellingen hun deuren sluiten en dat partijen zich steeds meer richten op korte interventies. Langdurige trajecten zijn gewoonweg te duur. Ook politieagenten ervaren een toenemende werkdruk door mensen met psychische problemen aan wie zij geen hulp kunnen bieden. Deze mensen worden vaak weer op straat gezet waardoor er potentieel gevaar dreigt voor de maatschappij. Met meer dan 85.000 mensen op de wachtlijsten bij de ggz (Bron: landelijk meldpunt en ggz instellingen), recente berichten in de media over huisartsen die worden overspoeld door mensen die psychische hulp nodig hebben, oplopende wachtlijsten, ernstige personeelstekorten en minder interesse van jongeren om voor een opleiding in te zorg te kiezen, waren aanleiding voor de stichting om te voorzien in de behoefte aan een vangnet voor mensen die (dringend) hulp nodig hebben.

Zorgverzekeraars hebben interesse

Diverse zorgverzekeraars en werkgevers hebben interesse getoond in deze nieuwe dienst en gaan binnenkort in gesprek met de stichting. Hiermee wordt gehoopt dat op korte termijn meer middelen beschikbaar komen zodat drempels verder weggenomen kunnen worden en psychische hulp voor iedereen beschikbaar is. Iedereen is erbij gebaat dat mensen snel eerste hulp krijgen. (ANP)