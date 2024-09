NVZ: ‘Verhogen salaris middengroepen essentieel voor goede zorg’

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt het essentieel dat het kabinet blijft investeren in de zorgmedewerkers. In de begroting die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd ziet NVZ-voorzitter Ad Melkert geen middelen terug voor de salarissen van de middengroepen.

Ook de gelden voor ondersteuning van het arbeidsmarktbeleid zijn in de begroting in rook opgegaan. Dit moet echt anders, vindt de NVZ. Melkert: “Wij vragen de Tweede Kamer hier tijdens de begrotingsbehandeling verandering in te brengen. Het behouden van goede zorg voor de patiënt valt of staat met het behoud van goede medewerkers.”

Steun voor IZA

Melkert: “In Nederland moet iedereen kunnen rekenen op de beste zorg en ondersteuning. De komende jaren moeten wij alle zeilen bijzetten om de groeiende zorgvraag het hoofd te bieden. Daarom versterken ziekenhuizen, huisartsen en ouderenorganisaties de samenwerking in de regio. De NVZ is blij met de steun van het kabinet voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Om de sector hierbij te helpen vragen wij het kabinet daarom extra stappen te zetten op het gebied van zorginnovatie, de arbeidsmarkt en het vergroten van de financiële slagkracht van de ziekenhuissector om de groeiende zorgvraag het hoofd te bieden.”