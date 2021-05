Rookvrije generatie al mogelijk in 2035

“De rookvrije generatie is veel eerder haalbaar indien er ruimte wordt ingebouwd voor rookvrije alternatieven”, dat is een conclusie van het onafhankelijke economisch adviesbureau Frontier Economics. Tegelijkertijd rekenen de onderzoekers voor dat als de overheid die ruimte niet biedt de doelstelling om in 2040 tot een rookvrije generatie te komen niet zal worden gehaald.

Nederland heeft bij ongewijzigd beleid in 2040 nog altijd 7,8 procent rokers. Dat is bijna 3 procent meer dan de doelstelling van de overheid, ofwel 430.000 rokers te veel. Door alleen in te zetten op de huidige pijlers preventie en ontmoediging, is het doel (5% rokers) van het Nationaal Preventieakkoord (2018), niet haalbaar.

Derde Pijler

Volgens het in opdracht van Philip Morris Benelux uitgevoerde onafhankelijke onderzoek van Frontier Economics ligt er een rol voor een derde pijler. Deze is gestoeld op harm reduction (het beperken van de schade die tabaksgebruik met zich meebrengt door volwassen rokers te wijzen op alternatieven). Frontier Economics wijst daarbij naar ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Japan. Dat zijn landen waarbij het aantal rokers versneld daalde, nadat de overheid ruimte gaf aan rookvrije, niet altijd even gezonde, alternatieven zoals respectievelijk e-sigaretten en verwarmde tabaksproducten.

Daling

Andrew Leicester van Frontier Economics: “Als een soortgelijke snellere daling van de rookprevalentie ook in Nederland zou plaatsvinden, hebben we in 2035 al minder dan 5% rokers. Wat impliceert dat Nederland in 2035 negenhonderdduizend minder rokers zal tellen vergeleken met de huidige uitgangspositie.”