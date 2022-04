UMCG zoekt 600 vrijwilligers voor testen nieuwe boosterprik

Eerder deed het UMCG al onderzoek naar de werking van het vaccin bij ongevaccineerde vrijwilligers. Volgens het universitair ziekenhuis waren de uitkomsten van deze studie gunstig. “Het vaccin bleek veilig en kan een zeer goede bescherming bieden tegen het coronavirus. In laboratoriumonderzoek bleek ook dat de antistoffen die deelnemers aanmaken na vaccinatie met het Akston-vaccin beschermen tegen omikron”, zegt het UMCG.

Boosterprik

Het doel van de nieuwe studie is om de reactie van het immuunsysteem op een boosterprik te onderzoeken bij mensen die al gevaccineerd zijn met Pfizer, Moderna, Janssen of AstraZeneca. “Verder onderzoeken we of mensen langdurig effectief kunnen beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus, om periodieke vaccinatie te voorkomen”, aldus het ziekenhuis.

Vaccin

In het vaccin van Akston Biosciences zit niet het eigenlijke coronavirus, verzwakt of levend. Het vaccin is opgebouwd uit een gedeelte van het coronavirus, het zogeheten spike-eiwit, dat samengevoegd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam. Het is geen mRNA-vaccin, zoals Pfizer en Moderna. (ANP)