Verkiezingsprogramma PvdA: langdurige zorg naar gemeenten

“Gemeenten zorgen dat eenieder de langdurige zorg krijgt die nodig is”, aldus de PvdA. “De Wmo biedt een belangrijk kader om burgers in staat te stellen te participeren in de (lokale) samenleving.” Om dit mogelijk te maken moet het aantal wijkverpleegkundigen worden uitgebreid. Het verder scheiden van zorg en wonen moet worden doorgezet.

Jeugdzorg

De jeugdzorg moet op een andere manier worden georganiseerd, ook onder leiding van gemeenten. Nu wordt al het geld in zware vormen van jeugdzorg gestoken, zoals uithuisplaatsing in instellingen, en proberen we een rem te zetten op de groei van de jeugdzorg door zware bureaucratische procedures, aldus de PvdA.

“Maar het gevolg is dat we heel veel kansen laten liggen om kinderen en gezinnen eerder te helpen. Daardoor krijgen veel kinderen te laat of geen hulp. Dat moet dus anders. We brengen alle regelingen voor verschillende vormen van hulpverlening bij elkaar, zodat alle verschillende organisaties gaan samenwerken. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.”

Marktwerking

Volgens de partij heeft de marktwerking de zorg “minder menselijk en zeker niet goedkoper gemaakt”. De PvdA stelt dat de kosten van de zorg “onverantwoord” hard stijgen. De salarissen van zorgpersoneel moeten omhoog, die van de medisch specialisten omlaag. Dat kan door ze in loondienst te laten werken.

De PvdA wil een systeem van Basiszorg. Daarin beslissen niet zorgverzekeraars en de markt, maar burgers, overheid, zorgverleners en zorgaanbieders over het aanbod van zorg. De partij wil het eigen risico afschaffen en de zorgpremie verlagen. Ook is ze voorstander van inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico.

De eigen bijdrage voor tweedelijns GGZ moet volgens de partij lager, zodat de financiële drempels voor deze zorg kan afnemen. De PvdA kiest voor inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico. Ook mogen de zorgverzekeraars geen winst meer uitkeren aan aandeelhouders.

Toegang huisarts

De toegang tot de huisarts moet vrij zijn, schrijven de sociaaldemocraten in hun verkiezingsprogramma: “Dus geen eigen bijdrage of eigen risico. De huisarts kan tijdig ingrijpen en voorkomt zo veel duurdere ziekenhuisbehandeling later.” Verder wil de partij een ombudsman voor de zorg, waardoor patiënten sneller bij iemand terecht kunnen.