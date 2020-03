VWS richt stuurgroep op voor zorg ernstig verstandelijk en meervoudig beperkten

Hugo de Jonge gaat een stuurgroep instellen om de opgedane kennis en geleerde lessen uit de werkgroep Wij zien je Wel (WzjW) over de zorg voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) te verankeren. De stuurgroep Wij zien je Wel zal inzetten op kennisontwikkeling, op vereenvoudiging van procedures voor toegang en levering van passende zorg, en op de juiste ondersteuning waarmee de rest van het gezin ontlast wordt. Dat liet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs weten in een Kamerbrief.

In 2017 werd de onafhankelijke werkgroep Wij zien je Wel in het leveren geroepen. Doel was om knelpunten te signaleren en te zorgen dat kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en gezinnen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onlangs is het eindrapport van deze werkgroep verschenen, met daarin concrete aanknopingspunten voor verschillende partijen om kennis over deze groep uit te bouwen, werkprocessen te verbeteren, en meer ruimte te creëren voor participatie van gezinsleden in de samenleving.

Toetsing aan de hand van ervaringen ouders

Op basis van de onderzoeksbevindingen uit het rapport gaat De Jonge een stuurgroep oprichten. Deze stuurgroep Wij zien je Wel zal inzetten op: kennisontwikkeling, vereenvoudiging van procedures voor toegang en levering van passende zorg, en op de juiste ondersteuning waarmee de rest van het gezin ontlast wordt, schrijft hij in een brief aan de Kamer. Aan de hand van ervaringen van ouders zal getoetst worden of deze doelen zijn bereikt.

Van casuïstiek naar werkwijzen

Binnen de stuurgroep zal de nadruk komen te liggen op de borging van datgene wat al eerder in gang is gezet door de werkgroep WzjW. De werkgroep heeft eerder al veel casuïstiek van individuele gezinnen en de knelpunten in kaart gebracht. De komende twee jaar zal de stuurgroep leerpunten uit deze casuïstiek van gezinnen zodanig vertalen in nieuwe werkwijzen dat de kwaliteit van leven voor ZEVMB-cliënten verbeterd wordt.