Werknemer zorginstelling non-actief na melding seksueel wangedrag

,

Een medewerker van zorginstelling De Zijlen in het Groningse Tolbert is op non-actief gesteld na een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op korte termijn start een onafhankelijk onderzoek “om helderheid te krijgen over wat er precies is gebeurd en wie erbij betrokken zijn”, meldt de zorginstelling vrijdag in een verklaring.

Het is niet bekend om wat voor melding het precies gaat. “We begrijpen dat dit bericht veel emoties en zorgen oproept bij cliënten, verwanten en medewerkers,” zegt bestuurder Eric Zwennis van de organisatie. “De Zijlen neemt elke melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag uiterst serieus. Dat raakt de kern van wie wij zijn en waar wij voor staan.”

IGJ op de hoogte

RTV Noord spreekt van twee medewerkers die op non-actief zijn gesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een of meerdere patiënten, maar daarover staat niets vermeld in de verspreide verklaring.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is van de situatie op de hoogte gebracht. De Zijlen nodigt “verwanten nadrukkelijk uit om in gesprek te gaan over wat er is gebeurd, wat dit oproept en hoe vertrouwen samen kan worden hersteld”, zo is te lezen.

De Zijlen begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. Zij doen dit op meerdere locaties, waaronder dus in Tolbert. Dit ligt in de gemeente Westerkwartier. (ANP)

