Het zorglandschap is in volle transformatie. Zowel zorginstellingen als ziekenhuizen zien vandaag een snelle evolutie in technologie en infrastructuur. Maak ook de manieren van werken, communiceren en informatie delen veranderen in hoog tempo. Al deze veranderingen hebben een directe impact op de netwerkvoorzieningen van elke zorginstelling. Maar waar schuilen nu eigenlijk de uitdagingen? En hoe zorgt u ervoor dat uw netwerk niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst de motor vormt voor zorginnovatie?