Ziekenhuizen en apotheken binden strijd aan met geneesmiddelkaping

Interessant voor u

Nieuws Groothandel Stöpler overgenomen door OneMed Stöpler is een leverancier van specialistische medische apparatuur, instrumenten en verbruiksartikelen voor met name ziekenhuizen. De naam blijft als eigen label onder de vlag van OneMed bestaan. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel. Verschillende labels Ook blijven de huidige locaties in stand. OneMed Nederland opereert met ruim 400 medewerkers onder verschillende labels vanuit Eindhoven, […] Lees verder

Nieuws Nieuwe samenstelling raad van toezicht Van Neynsel Bosch gaat zich concentreren op de thema’s ICT en zorgtechnologie naast zijn lidmaatschap van de commissie financiën en vastgoed. Hij is sinds 2017 directeur ICT & Facilitair en Chief Information Officer bij Avans Hogeschool en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Bosch studeerde organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en volgde diverse opleidingen op het […] Lees verder

Blog Opinie Kortere toegangstijden door integrale planning Hoe benutten we schaarse capaciteit optimaal? Het is een vraag die het afgelopen jaar in veel ziekenhuizen actueler was dan ooit, en voorlopig nog zal zijn. Zo vroegen ook wij ons af hoe we zouden kunnen komen tot optimale benutting van de beschikbare capaciteit van het Hart-en Vaatcentrum (HVC) in het Catharina Ziekenhuis. Lees verder

Nieuws Raad van State: Boetes voor Dokteronline terecht De raad oordeelde, net als de rechtbank eerder, dat via de website Dokteronline.com reclame werd gemaakt voor receptgeneesmiddelen en geneesmiddelen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning was verleend. Ook werden deze geneesmiddelen volgens de IGJ aan Nederlandse patiënten te koop aangeboden. Bemiddeling Volgens de rechter is het niet van belang dat het bedrijf op de website […] Lees verder