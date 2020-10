Ziekenhuizen willen 600 miljoen euro extra wegens corona

Zonder extra geld komt het aanbod van zorg in ons land in het geding. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de NVZ moet het kabinet het komende jaar met 600 miljoen euro voor de ziekenhuiszorg over de brug komen. De vereniging wil ook dat onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders wordt opgeschort.