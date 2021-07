Zilveren Kruis en Syntrus Achmea willen meer ouderenwoningen

In hun stuk ‘Alle ouderen een gezond thuis’ benadrukken Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het belang van een geïntegreerde benadering van wonen en zorg. Voorbeelden daarvan zijn SassemBourg in Sassenheim en De Kroon in Hilversum: gemeenschappelijke woonvormen voor senioren in combinatie met zorgfuncties op locatie.

Prototype

In samenwerking met de Vereniging Achmea en architectenbureau Juli Ontwerp hebben Syntrus Achmea en Zilveren Kruis een woonconcept ontwikkeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit concept, ‘Samen Zelfstandig’, kan overal in Nederland gerealiseerd worden. Het ontwerp is ontwikkeld als prototype om concreet te maken hoe het kan zijn om zo te wonen, hoe dit in te passen is op verschillende locaties in verschillende gemeenten, en wat er moet gebeuren om dit te realiseren op zoveel mogelijk plekken in ons land. Daarom vragen Syntrus Achmea en Zilveren Kruis de landelijke overheid en gemeenten om mee te doen, locaties aan te wijzen en barrières in de wet- en regelgeving weg te nemen die de komst van nieuwe ouderenwoningen in de weg kunnen staan.