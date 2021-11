Zorginstellingen Thebe en Ruitersbos mogen fuseren

Interessant voor u

Het Regionale Tuchtcollege Zwolle heeft een medisch adviseur van Zilveren Kruis berispt vanwege belangenverstrengeling. In plaats van onafhankelijk advies te geven over de vergoeding van een behandeling, zou de ex-revalidatiearts als verlengstuk van de zorgverzekeraar hebben gefungeerd. Dat meldt nieuwssite Nationale Zorggids.

Hoewel het financiële resultaat in de cure in 2020 licht is gedaald, laten de financiële ratio’s over de hele linie een stabiel verloop zien. In de care is op de meeste financiële variabelen zelfs een verbetering zichtbaar.