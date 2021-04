Zorgverzekeraars en werkgevers profiteren van lotgenotencontact

Elke euro die geïnvesteerd wordt in lotgenotencontact levert tussen de drie en zes euro op. Dat berekende PGOsupport door middel van een maatschappelijke kosten-baten analyse. De baten komen niet alleen bij de patiënten, maar ook bij de zorgverzekeraars, gemeenten werkgevers van de patiënten.

PGOsupport berekende hoeveel kosten er in geld en tijd patiënten- en gehandicaptenorganisaties en patiënten investeren in lotgenotencontact en hoe zich dat uitbetaald in minder zorggebruik, hogere arbeidsproductiviteit en verbeterde kwaliteit van leven.

Leven of dood

Lotgenotencontact kan het verschil maken tussen leven en dood, tussen dag en nacht, vertelt Dries Hettinga, directeur van PGOsupport aan Zorgvisie. Patiënten hebben er zoveel baat bij dat het doorwerkt in andere domeinen. De werkgevers hebben dankzij lotgenotencontact bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim. Ook zorgverzekeraars hoeven minder zorg te vergoedden dankzij lotgenotencontact.

Structurele ondersteuning

“Tot dusver wordt lotgenotencontact in de lucht gehouden door PGO’s, vrijwilligers en een sporadische subsidie”, zegt Hettinga. “Nu duidelijk is wie ervan profiteert en hoeveel kunnen PGO’s het gesprek met werkgevers, gemeenten en zorgverzekeraars aangaan over ondersteuning van lotgenotencontact.”