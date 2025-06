Zuyderland 21,5 miljoen euro in de plus

Zuyderland Medisch Centrum behaalde 13,7 miljoen euro winst. De care-tak sloot in 2024 met 7,8 miljoen euro in de plus af. “Deze gezonde financiële basis helpt Zuyderland om in te kunnen blijven spelen op de toenemende zorgvraag in de regio.”

Turbulent jaar

Het jaarverslag somt onder meer de opening van een Digipunt, de uitbreiding van het leefstijlloket, het werken in regioteams binnen de ggz en de opening van een woonzorgcentrum als belangrijke ontwikkelingen op. Verder werd AI ingezet in de strijd tegen no shows, valpreventie, VR-voorlichting voor aanstaande ouders en de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier.

Ook in 2024 bevond het ziekenhuis zich in het oog van de politieke storm met de profilering van de locaties in Heerlen en Sittard. In 2023 startte de verkenning binnen de Regietafel; een samenwerkingsverband tussen Zuyderland, CZ, huisartsen, ambulancezorg en Burgerkracht Limburg. Eind april 2024 presenteerde Zuyderland een nieuw toekomstscenario. De uitkomst: beide ziekenhuislocaties blijven 24/7 open. De locatie Heerlen behoudt haar eenvoudige en veelvoorkomende spoedzorg.