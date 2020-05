Zuyderland treedt toe tot ziekehuiscollectief mProve

Het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard-Geleen heeft bij de ziekenhuizen in Arnhem, Den Bosch, Dordrecht, Veldhoven en Zwolle gevoegd. Samen zitten ze in het netwerk mProve, dat ten doel heeft gesteld om de zorg voor de patiënt merkbaar te maken.

Dat hebben het Zuyderland en mProve donderdag bekendgemaakt. Volgens het ziekenhuis past de deelname aan het netwerk bij activiteiten die al worden ontplooid om continu zorgprocessen te verbeteren. In het netwerk bundelen de ziekenhuizen krachten om projecten op te zetten die ze niet individueel kunnen realiseren.

Kennis delen

“Door kennis en best practices met elkaar te delen, kunnen we merkbaar nog betere zorg leveren. Kwaliteit en innovatie staat bij ons hoog op de agenda, dit kunnen we nog verder versterken door in mProve verband samen te werken’, geeft David Jongen, voorzitter bestuursraad Zuyderland, aan.

Slimmer en sneller

mProve is blij met de uitbreiding van het netwerk. “Het Zuyderland Medisch Centrum heeft als groot topklinisch ziekenhuis een uitstekende reputatie op dit gebied. Samen zijn we slimmer en sneller en kunnen we beter inspelen op de veranderende gezondheidszorg’, zegt Jan Harm Zwaveling, voorzitter mProve in een verklaring.