Huisartsen Rotterdam sturen patiënten niet meer naar Parnassia

Patiëntenstop voorkomen

Dat plan van de aanbieders die zijn aangesloten bij de Zorgtafel Rotterdam, zorgverzekeraar VGZ voorop, stellen ze vandaag voor aan de huisartsen in Rotterdam. Bedoeling is om een patiëntenstop zoals vorig jaar bij ggz-instelling Parnassia, te voorkomen. “Dit willen we nooit meer, hebben VGZ en Parnassia tegen elkaar gezegd”, aldus initiatiefnemer Marloes van Dongen, manager zorginkoop ggz bij VGZ. De wachtlijsten bij Parnassia zijn op dit moment ongeveer net zo lang als vorig jaar.

De zorgverzekeraars sturen vandaag een brief met dit voorstel naar de huisartsen in Rotterdam. De huisartsen die meedenken in de Transfertafel Rotterdam zijn enthousiast. Die Transfertafel slaagde er deze maand in de wachtlijsten bij de ggz-instellingen met negentig procent terug te brengen. Alle grote ggz-organisaties in deze stad werken mee: Parnassia Groep, CaleidoZorg, HSK, BuurtzorgT, Fortagroep en Mentaal Beter.

Screenteam010

Opzet is dat een huisarts iemand met psychische klachten standaard direct doorgeleidt naar het screenteam010 van de Transfertafel. iPractice voert de screening uit: die kijkt welke aanpak het best werkt en wat de zorgbehoefte van de patiënt is. “Wellicht moet bij iemand met depressieve klachten eerst schuldsanering plaatsvinden”, oppert Van Dongen. iPractice stuurt patiënten binnen een dag digitaal een vragenlijst en kort daarna volgt een ongeveer drie kwartier durend gesprek met een gz-psycholoog. Binnen een week krijgt de patiënt een plaats aangeboden voor een behandeling.

Vier weken

Het screenteam van iPractice kijkt wie van de aanbieders van de Transfertafel de kwaliteiten heeft goede zorg voor iemand aan te bieden. Als er bijvoorbeeld drie geschikte aanbieders zijn voor een patiënt, kiest het screenteam degene met de kortste wachtlijst. Van Dongen: “Op die manier kunnen we garanderen dat de behandeling binnen vier weken kan beginnen.”

Verkeerde ggz-aanbieder

Uit een eerste analyse van het Rotterdamse project blijkt dat huisartsen vaak niet goed het aanbod van ggz-aanbieders in beeld hebben. Hierdoor sturen ze patiënten vaak naar een verkeerde ggz-organisatie of naar een instelling met lange wachtlijsten. Dit terwijl er op datzelfde moment een kwalitatief even goede aanbieder is met een veel kortere of geen wachtlijst.