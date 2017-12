Jaarlijkse griepgolf nu officieel epidemie

Het aantal mensen dat griep heeft opgelopen is zodanig gestegen dat sprake is van een epidemie. Dat blijkt uit de laatste gegevens van onderzoeksinstituut Nivel. Huisartsen zien volgens het instituut vooral jonge kinderen met griepachtige verschijnselen.

De onderzoekers spreken van een epidemie als twee weken achter elkaar minimaal 51 per 100.000 mensen met kenmerken van griep zijn geregistreerd. In de week van 18 tot en met 24 december lag dit aantal op 69, de week daarvoor op 52. Daarnaast moet uit neus- en keelmonsters van een ,,substantieel aantal'' patiënten blijken dat ze inderdaad zijn besmet met het influenzavirus.



Griepepidemieën zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. Voor de meeste mensen is griep alleen vervelend. Vooral ouderen en mensen met een chronische ziekte lopen meer risico. Zij komen daarom in aanmerking voor een griepprik.



Het Nivel baseert zich op cijfers van 42 huisartsenpraktijken. (ANP)