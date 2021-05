Aad de Groot:

Afgelopen week is de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2021 gepubliceerd. In dit jaarlijkse onderzoek van Vektis worden veranderingen in de zorgverzekeringsmarkt weergegeven op basis van gegevens over het afgelopen overstapseizoen. In dit rapport valt te lezen dat vooral jonge verzekerden meer geneigd zijn over te stappen. Het rapport geeft hier echter geen uitleg voor of duiding aan.