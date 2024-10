Randstad doet overnamebod op grootste zzp-bureau Zorgwerk

Beeld: metamorworks/stock.adobe.com

Dat heeft Randstad dinsdag bekendgemaakt bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf doet een bod van 323 miljoen euro op Zorgwerk. Het voornemen voor de overname moet nog worden beoordeeld door de ACM en de OR.

Positie versterken

Hiermee speelt Randstad in op het aflopen van het handhavingsmoratorium per 1 januari aanstaande, waarmee zzp’ers worden beoordeeld op hun zelfstandig ondernemerschap. “Met Zorgwerk willen we onze positie in de zorgsector versterken”, aldus een woordvoerder van Randstad. “Met dit zeer innovatieve online platform krijgen we meer tools om de zorg van personeel te voorzien.”

Zorgwerk

Bij Zorgwerk zijn 75.000 zorgprofessionals aangesloten, waarmee vorig jaar een omzet werd behaald van 206 miljoen euro. Zoals meer bemiddelingsbureaus screent Zorgwerk de zzp’ers voor opdrachtgevers op hun VOG, BIG-registratie en diploma’s. Zorgwerk heeft een bemiddelingsovereenkomst voor zijn zzp’ers die is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Sterker antwoord op behoeften

Ceo Sander van ‘t Noordende: “Onze strategie richt zich op groeisectoren en het inzetten van digitale platformen om meer gepersonaliseerde en efficiënte interacties met klanten en talent te creëren. Door Randstad en Zorgwerk te combineren, hebben we een nog sterker antwoord op de omvattende behoeften van onze zorgklanten met alle soorten contractvormen.”

Daniëlle van der Burg, CEO Zorgwerk: “Samen met Randstad zie ik een groot potentieel om onze strategie verder te verbeteren, onze groei te versnellen en aanzienlijke voordelen voor de maatschappij te bieden.”