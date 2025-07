V&VN aan politiek: repareer de loonkloof en investeer in zorgopleidingen

Repareer de loonkloof van 6 tot 9 procent, investeer in zorgopleidingen en stimuleer goed werkgeverschap. De beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten roept politieke partijen hiertoe op met het oog op de parlementsverkiezingen op 29 oktober.

Nu al ondervinden zorgaanbieders dagelijks de gevolgen van het tekort aan zorgpersoneel. Dat bedraagt nu zo’n 50.000 tot 60.000 mensen. Prognoses waarschuwen dat dit tekort kan oplopen tot ruim 260.000 in 2034. Bij zo’n 70 procent van de tekorten gaat het om banen in het verpleegkundig domein. Daarom roept V&VN op tot investeringen in de zorg.

V&VN

V&VN noemt in de brief zes punten die essentieel zijn om de zorg toegankelijk en kwalitatief goed te houden.

Maak de keuze voor een loopbaan in de zorg aantrekkelijk

Investeer in vervolgopleidingen

Investeer structureel in bij- en nascholing

Dicht de loonkloof: vooral de beloning van verzorgenden en verpleegkundigen blijft structureel achter in vergelijking met andere sectoren (6-9 procent) met essentiële beroepen

Zorg voor goed werkgeverschap, een veilige werkomgeving en stevige professionele zeggenschap

Draag bij aan meer tijd voor zorg: blijf inzetten op het terugdringen van registratielasten

Collegegeld afschaffen

Om de keuze voor een loopbaan in de zorg aantrekkelijk te maken, pleit V&VN ervoor het les- en collegegeld af te schaffen voor studenten die in de zorg blijven werken. Dat maakt de keuze voor een zorgopleiding makkelijker. De instroom loopt nu hard terug, bij verzorgenden zelfs met 50 procent in de afgelopen vijf jaar. Zorg ook voor meer werving op scholen en spreek nieuwe doelgroepen aan. Houd scherper toezicht op de kwaliteit van stages en de betaling conform de cao’s, en zorg dat stages een ontwikkelplek zijn, geen invulling van roostertekorten. Behoud het Stagefonds voor de zorg.

Vervolgopleidingen

Nu is jaarlijks naar schatting 1,3 miljard euro beschikbaar voor vervolgopleidingen in het ziekenhuis. Maar veruit het grootste deel daarvan, ruim 1 miljard euro, gaat naar medisch specialisten. Dat betekent dat 77 procent van het opleidingsbudget gaat naar slechts 18 procent van het ziekenhuispersoneel.

Bij- en nascholing

V&VN wijst op het belang van investeringen in bij- en nascholing op het gebied van digitalisering, preventie en passende zorg. Dat kan de zorgvraag afremmen. Op dit moment hebben alleen ziekenhuizen daarvoor jaarlijks ruim 200 miljoen euro beschikbaar. In andere sectoren zijn de middelen beperkt, terwijl de meeste zorg buiten het ziekenhuis terechtkomt.

Dicht de loonkloof

Vooral de beloning van verzorgenden en verpleegkundigen blijft structureel achter in vergelijking met andere sectoren (6-9 procent) met essentiële beroepen, stelt V&VN. De beroepsorganisatie zou graag een gezamenlijke aanpak van sociale partners en de Rijksoverheid zien om de loonkloof gefaseerd te dichten.

Goed werkgeverschap

Voor werkgevers is het essentieel dat zij een werkomgeving creëren die zorgverleners in staat stelt hun werk goed te doen. Dit vraagt om goed werkgeverschap, een veilige werkomgeving en stevige professionele zeggenschap. V&VN roept de politiek op om via een landelijk programma zorgorganisaties te stimuleren om hun eigen aanpak te versterken en van elkaar te leren.

Registratielast terugdringen

Het terugdringen van registratielasten, onder andere door betere digitale gegevensuitwisseling, blijft essentieel om het werk aantrekkelijk te houden. De politiek zou moeten zorgen voor landelijke kaders voor soepele en eenvoudige digitale gegevensuitwisseling.