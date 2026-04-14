Zorgthuisnl vreest met flexwet voor palliatieve zorg

De minister komt de ouderenzorg voorlopig niet tegemoet bij een verbod op nulurencontracten. Met een amendement hoopt de sector alsnog op een uitzondering voor de 58.000 medewerkers in de ouderenzorg. Als die er niet komt, vreest Zorgthuisnl vooral voor de beschikbaarheid van palliatieve zorg.

Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers. Een van de meest ingrijpende onderdelen is het volledig afschaffen van nulurencontracten. Daarvoor in de plaats komen basis- of bandbreedtecontracten, waarin vooraf een minimum en maximum aantal uren wordt vastgelegd, met een maximale afwijking van dertig procent.

Verlies medewerkers

In het debat gaf minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) aan in gesprek te gaan met de zorg. Hij stelt dat er ook na het wetsvoorstel genoeg mogelijkheden zijn die flexibiliteit bieden. Hoewel de minister geen uitzonderingspositie voor de zorg wil, zegt Angelique Schuitemaker, voorzitter van de ActiZ-themacommissie Arbeid, in Zorgvisie hoopvol te zijn over het amendement van SGP-Kamerlid André Flach. Dat amendement moet het voor de ouderenzorg mogelijk maken om via de cao af te wijken van het verbod.

Als de wet zonder aanpassing wordt ingevoerd, vreest ActiZ voor hogere kosten, verlies van flexmedewerkers, gaten in roosters en een verslechterde toegang tot zorg. Zorgthuisnl onderschrijft ActiZ standpunt. De branchevereniging constateert dat het wetsvoorstel – in samenhang met andere arbeidsmarktmaatregelen – onvoldoende ruimte laat voor de flexibiliteit in de zorg. “Die flexibiliteit is geen luxe, maar een randvoorwaarde om zorg verantwoord en op tijd te kunnen leveren”, aldus Zorgthuisnl.

Palliatieve zorg

“Waar wij ons vooral zorgen over maken is de palliatieve zorg, waakdiensten en de aanvullende mantelzorg, die bij de cliënt thuis wordt geleverd”, reageert Jacqueline den Engelsman, beleidsmedewerker bij ZorgthuisNL. Deze zorg thuis vraagt om snelle inzet en opschalen van zorgcapaciteit. Volgens de Den Engelsman werkt een brandbreedtecontract of regieoarbeidsovereenkomst niet. “Deze contracten hebben als nadeel dat van tevoren moet worden ingeschat hoeveel uren gaat worden gewerkt, terwijl dat nou juist niet planbaar is.”

Zij wijst erop dat een bandbreedtecontract financieel niet op te hoesten is. “Bij vaste medewerkers betaalt de werkgever alle contracturen door, terwijl bij afschaling van de zorg daarvoor geen tarief meer beschikbaar is. De marge in de thuiszorg zijn te smal om alle contracturen te betalen.” Ook willen medewerkers zich niet vastleggen op een gemiddeld aantal uren, stelt de branchevereniging, omdat zij daar vrij in willen zijn. “Een nulurencontract is hier het enige alternatief en die dreigt nu ook te verdwijnen.” Zorgthuisnl meldt ondertussen te kijken naar andere alternatieven om de flexibele inzet bij ‘piek, ziek en uniek’ te realiseren.