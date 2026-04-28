ActiZ adviseert vvt-aanbieders om kilometervergoeding te verhogen

ActiZ adviseert aangesloten vvt-werkgevers om de reiskostenvergoeding voor medewerkers met twee cent per kilometer te verhogen. Hiermee wil de branchevereniging medewerkers tegemoetkomen die geraakt worden door de stijgende brandstofprijzen.

De branchevereniging voor de ouderenzorg stelt dat de oplopende brandstofprijzen op medewerkers drukken die van dit type vervoer afhankelijk zijn. “Zorgprofessionals moeten hun werk kunnen doen zonder dat zij zelf financieel bijleggen voor noodzakelijke reiskosten”, reageert ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. “Een kostendekkende vergoeding is essentieel om het werk in de sector aantrekkelijk en houdbaar te houden.”

Uit eigen zak

ActiZ adviseert haar leden daarom om op de korte termijn tijdelijk de kilometervergoeding met twee cent te verhogen. Tegelijkertijd stelt de vereniging dat de verhoging uit eigen zak wordt betaald.

Daarom verzoekt ActiZ het kabinet om financiële compensatie in tarieven. “Dan wordt voorkomen dat de stijgende kosten voor mobiliteit ten koste gaan van de beschikbare ruimte voor een marktconforme loonstijging”, aldus de branchevereniging.

V&VN

Beroepsvereniging V&VN steunt de oproep van ActiZ. Uit een actuele V&VN-peiling die vandaag sluit, blijkt dat 68 procent van de 3.000 zorgprofessionals last heeft van de stijgende brandstofuitgaven die ze onder meer maken voor hun werk. “De brandstofcrisis raakt dus het werk in de zorgsector”, meldt de beroepsvereniging.

“Veel verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en vooral verzorgenden in de wijk zijn afhankelijk van vervoer. Als dat duurder wordt, kan dat invloed hebben op hun inzetbaarheid en op de zorg.” V&VN pleit daarom dat zorgprofessionals hun werk zonder drempels kunnen blijven uitvoeren.