ActiZ wil kosten voor stagebegeleiding terugzien in zorgtarief

Het tekort aan stageplekken in de zorg is geen op zichzelf staand probleem, maar het gevolg van politieke keuzes. Dat stelt ActiZ in reactie op recente berichtgeving. De branchevereniging vindt het onacceptabel dat zorgopleidingen een studentenstop moeten invoeren vanwege een gebrek aan stageplaatsen.

Afgelopen maandag meldde Nieuwsuur dat verschillende zorgopleidingen nieuwe studenten weigeren wanneer er onvoldoende stageplekken beschikbaar zijn. Het nieuwe kabinet wil een einde maken aan deze zogenoemde stagestop bij mbo-zorgopleidingen.

Vicieuze cirkel

Volgens ActiZ toont de uitzending een structureel probleem. “Zorgorganisaties willen opleiden en we voelen ons daar verantwoordelijk voor, maar we krijgen simpelweg de ruimte niet”, reageert Angelique Schuitemaker, voorzitter van de ActiZ-themacommissie arbeid.

“De werkdruk is hoog, teams zijn onderbezet en er is onvoldoende financiering voor begeleiding op de werkvloer.” Daardoor ontstaat volgens ActiZ een vicieuze cirkel: zonder voldoende begeleiding kunnen organisaties minder studenten aannemen, terwijl juist meer instroom nodig is om het personeelstekort terug te dringen.

Structurele financiering

De branchevereniging benadrukt dat structurele bekostiging voor opleiding en stagebegeleiding ontbreekt. “Zorgorganisaties draaien nu op voor de kosten en organisatie van begeleiding zonder structurele financiële dekking, terwijl de maatschappelijke noodzaak enorm is.”

Daarom pleit de vereniging voor stevig ingebedde opleidingspaden met gegarandeerde begeleiding. De kosten die organisaties hiervoor maken, zouden volgens ActiZ moeten worden meegenomen in de zorgtarieven.