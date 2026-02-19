ActiZ: ‘Vereenvoudig de zorg voor ouderen en chronisch zieken’

De bureaucratie in de zorg is doorgeslagen, zegt ActiZ. De branchevereniging in de ouderenzorg roept het nieuwe kabinet op tot eenvoud in wet- en regelgeving.

Anneke Westerlaken: “Wat ActiZ betreft is het noodzakelijk om eenvoud terug te brengen. We moeten het niet hebben over wat we allemaal extra willen doen, maar vooral wat we niet meer gaan doen.”

Variatie tussen zorgverzekeraars

In de wijkverpleging en kortdurende zorg ontstaat veel administratie door de contractering doordat tien zorgverzekeraars ieder hun eigen inkoopvoorwaarden, contracteisen en verantwoordingssystemen hanteren. Dit zorgt voor een versnipperd en complex landschap met overlappende en soms tegenstrijdige verplichtingen.

Decentralisatie en diversiteit

Door de vergaande decentralisatie binnen de Wmo hanteren 342 gemeenten elk hun eigen beleid en administratieve voorschriften. Dit leidt tot grote variatie in berichtenverkeer, productcodes, definities en fraudepreventiemaatregelen. Zorgorganisaties, die vaak in meerdere gemeenten werkzaam zijn, moeten hun administratie voortdurend aanpassen aan lokale eisen.

Zorgkantoren

Ook in de Wlz ervaren zorgorganisaties extra administratie doordat ieder zorgkantoor eigen voorwaarden, formats en verantwoordingssystemen. Hierdoor ontstaan verschillen in contracteisen en rapportageverplichtingen.

Professionele richtlijnen

De sector werkt met een groot aantal professionele richtlijnen die geen officiële wettelijke status hebben maar in de praktijk wel juridische betekenis krijgen wanneer om aantoonbare naleving wordt gevraagd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebruikt richtlijnen als norm voor goede zorg, zorgverzekeraars verwerken ze in aanvullende inkoopeisen en de tuchtrechter beoordeelt of zorgverleners volgens professionele standaarden hebben gehandeld. Afwijking van richtlijnen moet goed worden onderbouwd en juist dat zorgt vaak voor veel administratie.

Subsidies

Zorgorganisaties maken veel gebruik van subsidies en incidentele middelen, bijvoorbeeld voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers. De voorwaarden, hoogte en beschikbaarheid van subsidies verschillen per regeling en periode en zijn afhankelijk van keuzes van overheden en uitvoeringsinstanties. Dat leidt tot onvoorspelbaarheid en extra administratie, omdat elke regeling eigen aanvraagprocedures, verantwoordingsverplichtingen kent.