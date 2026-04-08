Menzis en Santé Partners sluiten meerjarencontract

Zorgverzekeraar Menzis en zorgorganisatie Santé Partners hebben een driejarig contract afgesloten voor de levering van verpleging en verzorging. Een belangrijk speerpunt in de samenwerking is het vergroten van de zeggenschap van zorgmedewerkers.

Het contract loopt van 2026 tot en met 2028 en sluit aan bij de landelijke akkoorden waarin langdurige samenwerking, duurzame inzetbaarheid en innovatie centraal staan. Volgens Santé Partners zorgt de meerjarige overeenkomst voor meer continuïteit. “We zijn blij dat Menzis niet alleen investeert in zorg, maar ook expliciet in de zeggenschap van onze professionals”, reageert bestuursvoorzitter Anne-Marie Laeven-de Boer.

Meer invloed

Menzis benadrukt dat betrokken en goed ondersteunde zorgprofessionals een essentiële voorwaarde zijn voor goede zorg. De zorgverzekeraar wil daarom dat medewerkers meer invloed krijgen op hun dagelijkse werk en actief kunnen meedenken over verbeteringen in de zorg. Ook moet hun deskundigheid beter worden benut en wordt gezamenlijk gewerkt aan een gezonde en lerende werkomgeving.

Als onderdeel van de meerjarencontractering gaan de vakgroep wijkverpleging en de professionele raad van Santé Partners meerdere keren per jaar in gesprek met Menzis. In deze overleggen staan kansen en ontwikkelingen centraal om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zowel de vvt-organisatie als de zorgverzekeraar geven aan dat deze koers noodzakelijk is, omdat de vergrijzing sneller toeneemt dan de beschikbaarheid van personeel in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Dat vraagt om een andere invulling van zorg.