Thema: Kwaliteit
Rechtbank verklaart verpleeghuis Derman Woonzorg failliet

Het doek is gevallen voor het bedrijf achter het ‘horrorverpleeghuis’ in De Steeg. De rechtbank in Zutphen heeft dinsdag Derman Woonzorg BV failliet verklaard. Tegelijkertijd is ook het faillissement uitgesproken over Derman Thuiszorg Gelderland VOF, zo schrijft De Gelderlander.

Curator Sander Drijber zegt in De Gelderlander dat de activiteiten van beide bedrijven in de afgelopen maanden al tot een einde waren gekomen. De ouderen uit het verpleeghuis zijn overgebracht naar andere instellingen.

Het einde van Derman Woonzorg en Derman Thuiszorg was onvermijdelijk nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorige maand eerst het verpleeghuis sloot en later ook de thuiszorgtak gedwongen stil legde. De Gelderlander deed onderzoek naar de gang van zaken bij Derman en onthulden dat daar tal van misstanden plaatsvonden: van zorgfraude tot signalen van arbeidsuitbuiting, seksueel grensoverschrijdend gedrag en een gebrekkige kwaliteit van de zorg.

