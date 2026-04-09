Horror-verpleeghuis Derman moet stoppen van IGJ

,

Derman Woonzorg moet binnen vier weken al zijn cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders. De Gelderse organisatie mag pas weer zorg verlenen als aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan.

In een verpleeghuis voor Turkse ouderen in het Gelderse De Steeg is al jarenlang sprake van ernstige misstanden. Patiënten worden geholpen door ongediplomeerd personeel, er wordt voor tonnen gefraudeerd en er vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats, meldde Skipr eerder op basis van berichtgeving van het AD.

De inspectie heeft de afgelopen jaren vaker tekortkomingen geconstateerd bij Derman. Bij een bezoek in februari van dit jaar zag de IGJ weer dat het verpleeghuis aan geen enkele randvoorwaarde voor goede zorg kon voldoen.

Nu heeft de inspectie besloten om de zorgaanbieder een vergaande aanwijzing op te leggen. Derman moet binnen vier weken alle cliënten aan andere zorgaanbieders overdragen. Na die vier weken zal Derman pas weer zorg mogen verlenen als aan alle door de inspectie gestelde eisen is voldaan. Als Derman zich niet aan de aanwijzing houdt, volgt een boete.

