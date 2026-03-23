Inspectie beëindigt cliëntenstop bij WoonZorgZeeland

WoonZorgZeeland biedt 24-uurszorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen. WoonZorgZeeland heeft de afgelopen 4 maanden de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Aanwijzing en cliëntenstop

Op 11 september 2025 gaf de inspectie WoonZorgZeeland een aanwijzing en legde een cliëntenstop op, omdat er toen ernstige tekortkomingen waren in de zorg. Vooral op het gebied van het bewaken en beheersen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medicatieveiligheid schoot WoonZorgZeeland tekort. Ook zette WoonZorgZeeland onvoldoende deskundige zorgverleners in, afgestemd op de cliënt en diens zorgbehoefte.

De Inspectie is van mening dat WoonZorgZeeland voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Bij de hertoets van de aanwijzing zag de IGJ dat er een gedragswetenschapper was verbonden aan WoonZorgZeeland en dat er een medewerker in dienst is die de bestuurder en de zorgmedewerkers ondersteunt. Zorgmedewerkers volgden in 2025 scholing over onder andere medicatieveiligheid en er is een scholingsplan voor 2026. Ook analyseert WoonZorgZeeland meldingen en er worden passende acties ondernomen op basis van die analyse. De medicatieveiligheid is op orde.

Verbeterde zorg

WoonZorgZeeland voldoet volgens de IGJ met de gerealiseerde verbeteringen en maatregelen aan de normen zoals opgenomen in de aanwijzing. Hiermee komt er een einde aan de aanwijzing met cliëntenstop. De inspectie zegt erop te vertrouwen dat WoonZorgZeeland in staat is de verbeteringen vast te houden.