Baas failliet SMan begint opnieuw bij andere detacheerder

,

Sandra Daniel zet haar loopbaan voort bij detacheerder Verden Professionals. Zij gaat daar de nieuwe huisartsentak leiden.

yavdat / stock.adobe.com

De voormalig SMan-directeur gaat zich bezighouden met flexibele inzet van zzp- en loondiensthuisartsen.

Op 17 februari sprak de rechter het faillissement uit van SMan Waarnemingen. Twintig jaar lang was Sandra Daniel het gezicht van SMan. Het faillissement dreigde een financiële strop te worden voor zowel waarnemers als praktijkhoudend huisartsen. Volgens insolventie-advocaat Jeroen Thiele leek het ‘DBA-proof’-waarneemmodel dat SMan aanbod, toch niet zo juridisch houdbaar als voorgespiegeld.

SMan

SMan berichtte de huisartsenpraktijken dat de vennootschap in acute betalingsproblemen was geraakt “als gevolg van een plotseling wegvallen van externe financiering welke essentieel was voor de continuïteit en liquiditeitspositie van de onderneming.” De site werd uit de lucht gehaald, Daniel en medebestuurders waren niet meer bereikbaar.

Onbetaalde declaraties

Advocaat Thiele schat in dat het faillissement van SMan Waarnemingen B.V. tientallen waarnemend huisartsen heeft getroffen. Zij zitten plots met onbetaalde declaraties, variërend van 10.000 tot 30.000 euro. Het faillissement treft echter niet alleen waarnemers. De praktijkhoudend huisartsen hangt eventueel een naheffingsaanslag van de Belastingdienst boven het hoofd voor niet-afgedragen loonheffing en sociale premies. Thiele berekent dat zo’n aanslag in de tienduizenden euro’s kan lopen, plus rente en mogelijke boetes.

Landelijke Huisartsenvereniging

De LHV raadde huisartsen aan om lopende contracten met SMan zo snel mogelijk op te zeggen, nog voor het faillissement. Dit om te voorkomen dat betalingen alsnog door de curator zouden worden opgeëist.

Verden

Daniel zegt uit te kijken naar haar nieuwe missie. Verden is blij met haar “decennialange ervaring en een krachtig netwerk in de eerstelijnszorg”. De detacheerder is actief in onder meer het sociale domein en de woningcorporatiesector. Bart Kuilman, algemeen directeur van Verden Professionals: “Het leveren van essentiële waarnemers in de huisartsenzorg past uitstekend bij deze strategie. Het is belangrijk dat huisartsen kunnen rekenen op werkbare en zorgvuldige contractvormen.”

Meer over:EerstelijnszorgFaillissementGovernanceJuridisch

