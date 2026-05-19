CZ: Huisartsenpost Zuidplein casht op ‘spoedzorg’

Zorgverzekeraar CZ weigert een Rotterdamse huisartsenpost Zuidplein te betalen. De huisarts biedt volgens CZ gewone huisartsenzorg in de avonduren, voor een (vijf keer zo hoog) spoedtarief.

De particuliere huisartsenpost in Rotterdam Zuidplein levert alleen ’s avonds en in het weekend zorg. Hiervoor rekenen ze het spoedtarief, maar ze leveren reguliere huisartsenzorg, zoals keelpijnklachten en knieblessures. Dat ontdekte CZ in het onderzoek dat ze naar de huisartsenpost deden. EenVandaag meldt dat CZ daarom heeft besloten om de huisartsenpost niet meer te vergoeden voor de geleverde zorg.

Hoger loon voor meer patiënten

EenVandaag ontdekte ook dat Spoedpost Zuidplein een vacature had voor een waarnemend huisarts die een hoger uurtarief kreeg als ze meer patiënten behandelden.  

Spoedpost Zuidplein heeft niet gereageerd op herhaalde verzoeken van EenVandaag om hun kant van het verhaal te belichten.

Rechtszaak

Of dit mag, moet een rechter later dit jaar uitmaken. De belangrijkste vraag zal zijn of er wel of geen reguliere zorg wordt geleverd tegen de hoge spoedtarieven. CZ meent duidelijk dat dit het geval is en weigert de zorg nog te vergoeden: “We hebben niet zomaar die beslissing genomen en vermoeden dat het hier voor een groot gedeelte gaat om de behandeling van klachten die ook kunnen wachten tot de volgende dag bij de eigen huisarts.”

Ook Zilveren Kruis is verwikkeld in een juridische procedure met de post op Zuidplein over reguliere zorg die als spoedtarieven gedeclareerd is. Zij hebben ene bedrag van meer dan twee ton (€ 233.599,82 euro) terugvorderen voor onterechte gedeclareerde zorg in 2024. Ook daar draait het om het leveren van reguliere zorg tegen spoedtarieven.

Regels waarmee er bijvoorbeeld voorwaarden gesteld kunnen worden aan dit soort particuliere posten zijn er niet. De Nederlandse Zorgautoriteit laat EenVandaag weten in overleg met onder meer Zorgverzekeraars Nederland en de Landelijke Huisartsenvereniging de regelgeving rondom dit soort praktijken tegen het licht te gaan houden.

Zorgverzekeraars gaan zelf contract aan

Hoogleraar huisartsenzorg Marco Blanker zegt wel dat de verzekeraars ook wat te verwijten valt omdat zijzelf contracten sluiten met zo’n post. Tegen EenVandaag zegt hij: “We hebben het Co-med debacle gehad, ik had gehoopt dat daarvan geleerd was. Zorgverzekeraars moeten echt alert zijn op dit soort initiatieven. Dus als je een particuliere spoedpost wil beginnen in een regio waar allang een gewone huisartsenpost is dan is dat sowieso verdacht.”

