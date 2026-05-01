Huisartsenpraktijk noodgedwongen overgenomen door regionale organisatie

Omdat er te weinig nieuwe huisartsen beschikbaar zijn neemt de regionale Huisartsenorganisatie Noord-Kennermerland (HONK) een huisartsenpraktijk in Zuid-Scharwoude over. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Een bijzondere stap volgens bestuurssecretaris Wendy van den Berg van de HONK.

De HONK neemt de huisartsenpraktijk van Eisso Braak in Zuid-Scharwoude over. Naast het feit dat het niet makkelijk was een opvolger te vinden voor de praktijk, was er ook geen mogelijkheid om patiënten over te dragen aan andere huisartsen in de buurt. Die hebben hun handen immers vol aan hun eigen patiënten en daarom was er zelfs een patiëntenstop.

Eerste keer

“Het overnemen van een huisartsenpraktijk is geen gebruikelijke stap voor de HONK”, zegt bestuurssecretaris Van den Berg in het Noordhollands Dagblad. Het is de eerste keer dat wij dit op deze manier doen.” De praktijk wordt vanaf 1 mei gerund door het HONK. Bij dit samenwerkingsverband zijn circa 120 huisartsen aangesloten voor dagzorg en de huisartsenspoedpost voor spoedeisende zorg in de avond, nacht en het weekend.

LHV

Dat huisartsen een patiëntenstop afkondigen, is geen zeldzaamheid meer. Uit cijfers van de Landelijke Huisartsen Vereniging blijkt dat vorig jaar een kwart van de huisartsenpraktijken in Nederland geen nieuwe patiënten meer aannam. Dat ligt niet alleen aan een tekort aan huisartsen, maar ook aan het feit dat huisartsenpraktijken meer taken uitvoeren dan vroeger.