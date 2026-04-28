Geliefde huisartsentool werkte vijf jaar lang zonder de juiste papieren

Drie jaar geleden bestempelde het VWS-ministerie MINDD als onbetrouwbaar. Toch verwijzen nog zo’n tweeduizend huisartsenwebsites naar de huisartsentool.
De NOS concludeert dat het bedrijf zo’n vijf jaar lang niet de juiste papieren heeft gehad om advies te mogen geven. Ook is niet inzichtelijk op basis waarvan MINDD tot zijn adviezen komt. Instanties op basis waarvan MINDD zegt de tool te hebben gebouwd, weten van niets.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die MINDD onder toezicht had gesteld, bevestigt dat. (NOS/ANP)