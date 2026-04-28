Geliefde huisartsentool werkte vijf jaar lang zonder de juiste papieren

De online tool moetiknaardedokter.nl (MINDD) beantwoordt jaarlijks miljoenen van medische vragen en adviseert patiënten zonder tussenkomst van een hulpverlener. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het bedrijf zo’n vijf jaar lang niet de juiste papieren heeft gehad om advies te mogen geven.

Drie jaar geleden bestempelde het VWS-ministerie MINDD als onbetrouwbaar. Toch verwijzen nog zo’n tweeduizend huisartsenwebsites naar de huisartsentool.

IGJ

De NOS concludeert dat het bedrijf zo’n vijf jaar lang niet de juiste papieren heeft gehad om advies te mogen geven. Ook is niet inzichtelijk op basis waarvan MINDD tot zijn adviezen komt. Instanties op basis waarvan MINDD zegt de tool te hebben gebouwd, weten van niets.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die MINDD onder toezicht had gesteld, bevestigt dat. (NOS/ANP)

Gerelateerd nieuws

28 apr 2026 Veel huisartsen hebben geen beleid tegen discriminatie
10:52 Rechter: huisarts terug bij huisartsenpost na seksueel getinte opmerkingen
24 apr 2026 HilverZorg breidt unieke samenwerking met huisarts uit
22 apr 2026 Limburgse huisartsen melden diefstal patiëntgegevens via ChipSoft-systeem

