Mediis neemt Huisartsenspoedpost Midden-Holland over

Mediis ondersteunt ruim 120 huisartsen in circa 70 huisartsenpraktijken en verzorgt daarnaast de huisartsenspoedzorg in de regio. De organisatie hoopt met deze fusie expertise samen te brengen en meer ruimte te maken om in te spelen op de toenemende zorgvraag, arbeidsmarktkrapte en de behoefte aan regionale samenwerking.

Arbeidsmarkt

“De uitdagingen in de huisartsenzorg vragen om samenwerking. Door onze krachten te bundelen kunnen we huisartsen nog beter ondersteunen en blijven we bouwen aan toegankelijke en toekomstbestendige zorg voor inwoners van Midden-Holland,” zegt Maarten Brinkhuijsen, voorzitter van het coöperatiebestuur.

Voor patiënten verandert er niets in de toegang tot zorg. Huisartsenpraktijken en de huisartsenspoedpost blijven bereikbaar zoals zij dat gewend zijn.