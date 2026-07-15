Huisartsen houden estafettestaking vanwege lage tarieven NZa

Huisartsen gaan om en om een dag van de week dicht. De estafettestaking is gestart vanwege de lage tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dat meldt De Telegraaf. Huisarts Steven Janssen uit Barendrecht is de initiatiefnemer en is als eerste gestart. In dezelfde week werkt de huisarts 36 uur per week. Dat is het aantal uren waarop de NZa de tarieven heeft berekend. Huisartsen vinden dat daarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan de verantwoordelijkheid van de huisarts als ondernemer, werkgever en poortwachter van het Nederlandse zorgstelsel. Hoeveel praktijken meedoen is niet bekend.

Teleurstelling

De NZa heeft onlangs nieuwe tarieven gepubliceerd, die zijn aangepast op last van de rechter. De huisartsen vinden het besluit van de NZa echter volstrekt onbegrijpelijk. Voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Marjolein Tasche: “De belangrijkste gebreken in de bekostigingssystematiek zijn niet hersteld. Wij hadden verwacht dat de NZa deze kans zou benutten om de tarieven eerlijker en toekomstbestendig te maken. We hebben er alles aan gedaan om ze daartoe te bewegen. Dat is een grote teleurstelling voor ons en voor alle huisartsen.”

Slagkracht

Onlangs zijn De Bevlogen Huisartsen (DBH) begonnen met de Vereniging De Bevlogen Huisartsen. Als stichting willen ze een eerlijker tarief afdwingen via de rechter. Dat kost huisartsen 750 euro per jaar. Daar zit geen overhead in. De bijdrage gaat direct naar juristen, deskundigen en procedures. “Met elk lid groeit onze slagkracht tegenover de NZa, zorgverzekeraars en politiek”, aldus de website van DBH.

Spanningsveld

De NZa stelt dat ze de signalen en zorgen van huisartsenorganisaties heeft meegenomen in het herbeoordelingstraject. “Tegelijkertijd”, zegt bestuursvoorzitter Geranne Engwirda, “is het onvermijdelijk dat het vaststellen van maximumtarieven een spanningsveld oplevert.”