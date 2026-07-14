Langdurige zorgrelatie met huisarts hangt samen met lager zorggebruik

Patiënten die langer dan vijf jaar bij dezelfde huisartsenpraktijk staan ingeschreven, hebben minder vaak een spoedopname en lagere ziekenhuiskosten.

Een hogere dichtheid van contacten met dezelfde huisarts hangt samen met lagere kosten, maar niet met minder spoedopnames. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar huisartsgeneeskunde en huisarts Otto Maarsingh en collega’s.

Huisartsenpraktijken

Hoogleraar huisartsgeneeskunde en huisarts Otto Maarsingh en collega’s verzamelden zorggegevens van 100.450 volwassenen uit 48 Nederlandse huisartsenpraktijken (2013–2018) in en rond Amsterdam en Haarlem. Hun retrospectieve cohortstudie is gepubliceerd in de Annals of Family Medicine.

Zorgcontinuïteit

Continuïteit van zorg wordt geassocieerd met minder gebruik van zorg en lagere zorgkosten. Wanneer huisartsen fungeren als poortwachter voor ziekenhuiszorg, kan een langdurige relatie tussen huisarts en patiënt leiden tot efficiëntere zorg en minder spoedverwijzingen, waardoor de kosten dalen.

Langdurige patiëntrelatie

Maarsingh en collega’s onderzochten twee verschillende vormen van continuïteit in de huisartsenpraktijk: de duur van de huisarts-patiëntrelatie (hoe lang iemand stond ingeschreven bij de praktijk) en de dichtheid van huisartscontacten. De studie corrigeert voor geslacht, leeftijd, comorbiditeit, migratieachtergrond en inkomen.

Inschrijfduur

Vergeleken met patiënten die 0 tot 5 jaar bij hun praktijk stonden ingeschreven, hadden patiënten die langer waren ingeschreven 9 tot 21 procent minder kans op een spoedopname in het ziekenhuis. De laagste kans werd gevonden bij patiënten die 15 tot 20 jaar stonden ingeschreven. Voor de dichtheid van huisartscontacten werd geen significante relatie gevonden met spoedopnames.

Ziekenhuiskosten

Alle groepen die langer dan vijf jaar bij dezelfde praktijk stonden ingeschreven, hadden aanzienlijk lagere ziekenhuiskosten. De kostenreductie varieerde van 17 tot 28 procent. De grootste geschatte daling werd gezien bij patiënten die 10 tot 15 jaar bij dezelfde praktijk stonden ingeschreven. Ook een hogere dichtheid van huisartscontacten ging samen met lagere kosten, met een relatieve afname van ongeveer 6 tot 7 procent van de totale ziekenhuiskosten. Bij hoge contactdichtheid daalden de kosten van 133,12 naar 104,12 euro.

Conclusie

Langdurige continuïteit van zorg in de huisartsenpraktijk hangt bij volwassen patiënten in Nederland samen met minder spoedopnames in het ziekenhuis en lagere zorgkosten. Het betreft hier een correlatie, een causaal verband kon niet worden aangetoond. Dat betekent dat de studie niet bewijst dat continuïteit daadwerkelijk de oorzaak is van minder ziekenhuisopnames of lagere kosten. Wel onderstrepen de resultaten volgens de onderzoekers het belang van duurzame huisarts-patiëntrelaties voor betere uitkomsten in de ziekenhuiszorg.