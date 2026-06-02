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Thema: Eerstelijnszorg
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Zorgverzekeraar spaart ziekenhuisbezoek uit met BeweegSpreekuur

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Bij een proef met een speciaal ‘BeweegSpreekuur’ voor patiënten met beweegklachten, kon 86 procent van de ziekenhuisverwijzingen worden voorkomen.

Dat blijkt uit de resultaten die Salland Zorgverzekeraar hield over de periode 2024 en 2025. Bovendien is 90 procent van de patiënten (zeer) tevreden over het BeweegSpreekuur.

Voor initiatiefnemers HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken), kaderarts bewegingsapparaat Iris Busscher en Salland Zorgverzekeraar is dat reden om het BeweegSpreekuur vast onderdeel te maken van zorg in de regio Salland.

BeweegSpreekuur

Het BeweegSpreekuur is bedoeld voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, waarbij de eigen huisarts niet direct de diagnose kan stellen. De huisarts zou deze patiënten zonder dit spreekuur naar het ziekenhuis verwijzen.

Huisarts en fysiotherapeut

Tijdens het BeweegSpreekuur beoordelen een speciaal opgeleide huisarts en een fysiotherapeut gezamenlijk de klachten. De huisarts en de fysiotherapeut hebben samen een half uur de tijd voor de patiënt zodat zij, indien nodig direct ook een echo kunnen maken. Bij veel klachten kan direct een juiste diagnose worden gesteld en een behandelplan worden opgesteld, zonder dat een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is.

Dichter bij huis

De initiatiefnemers Iris Busscher, HCDO en Salland Zorgverzekeraar zien het BeweegSpreekuur als een laagdrempelige manier om mensen dichtbij huis, snel en effectief te helpen en tegelijkertijd de druk op de ziekenhuiszorg te verminderen.

Zorg in Salland

Volgens Paul Offringa, directeur Zorg bij Salland Zorgverzekeraar, verwachten de initiatiefnemers op basis van de resultaten van de afgelopen twee jaar dat jaarlijks ongeveer 1.300 patiënten gebruik zullen maken van het BeweegSpreekuur. Inwoners kunnen alleen via verwijzing van hun eigen huisarts terecht bij het BeweegSpreekuur. Zo blijft de huisarts het eerste aanspreekpunt en wordt ziekenhuiszorg alleen ingezet wanneer dat nodig is.

Geen eigen risico

Aan het consult bij het BeweegSpreekuur zijn voor de patiënt geen kosten verbonden. Het consult valt niet onder het eigen risico en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Eventuele vervolgbehandeling, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut, valt buiten dit consult. Of en in welke mate deze wordt vergoed, hangt af van het verzekeringspakket van de patiënt.

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