V&VN biedt petitie aan met 30.000 handtekeningen tegen eigen bijdrage in wijkverpleging

De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland (V&VN) heeft dinsdagmiddag 24 februari aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS de petitie ‘Geen prijs op de wijkverpleging’ overhandigd.

Dit naar aanleiding van de plannen die de nieuwe coalitie heeft om een eigen bijdrage te gaan vragen aan cliënten die gebruik maken van wijkverpleging.

Gesprek met sector

“Er is vanuit de maatschappij in hele korte tijd brede steun gekomen om dit plan niet door te voeren”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “In nog geen drie weken tijd zijn er ruim 30.000 handtekeningen verzameld. Dan kun je zeggen dat het onderwerp leeft! Dit is een signaal dat de politiek serieus moet oppakken; het liefst morgen al in het debat over de regeringsverklaring. De nieuwe zorgministers hebben aangegeven met de sector te willen spreken voordat er besluiten worden genomen over bezuinigingen. Dat gesprek voeren wij graag.”

Werknemers en werkgevers

De petitie wordt gesteund door zorgprofessionals, cliënten-, onderwijs- en werkgeversorganisaties. Buurman: “Als je thuis zorg nodig hebt, kun je rekenen op zorg van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, verzorgende of de casemanager dementie. Die zorg is nu vrij toegankelijk, net zoals bij de huisarts. Als je er geld voor gaat vragen, gaan mensen zorg mijden. Al vijf jaar op rij gaat er 3,2 miljard naar de wijkverpleging; er is geen probleem van stijgende kosten.”

Gezondheidsschade

Fenny Steunenberg, verzorgende IG en V&VN-bestuurder: “We zorgen nu al voor cliënten met flinke wonden die met de jas aan in hun huis zitten. Omdat ze geen verwarming aan willen doen vanwege de stookkosten. Het vragen van hulp vinden ze moeilijk en vaak stellen ze dit uit. Het gevolg is ernstig letsel waar we langdurig zorg moeten inzetten. Als een eigen bijdrage wordt ingevoerd, gaan we deze categorie zorgvragers straks helemaal niet óf veel te laat zien. Met als gevolg mogelijk amputaties en ernstige gezondheidsschade die veel meer kost dan wanneer we vroegtijdig worden betrokken.”