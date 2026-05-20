Hermans wil dat gewetensbezwaar in de zorg niet wordt opgerekt

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil niet dat het gewetensbezwaar in de zorg wordt opgerekt. Het gewetensbezwaar houdt in dat iemand op basis van levensovertuigingen bepaalde zorg niet wil leveren. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer zei Hermans dat die bezwaren nu kunnen gelden voor bijvoorbeeld euthanasie of abortus, maar niet voor het ontzeggen van spiraaltjes of de morning-afterpil.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Vliegenthart vroeg de VVD-minister aan de hand van een opinieartikel in de Volkskrant of zij het afkeurt dat een apotheker bepaalde zorg ontzegt aan onder meer transmensen en homoseksuelen. Hermans zei dat ze met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft gesproken en dat die met de betreffende apotheker uit Nieuwegein in gesprek gaat.

Niets nieuws

Onder meer Vliegenthart en Wieke Paulusma (D66) wilden dat Hermans zich meer uitsprak. “Als een vrouwelijke apotheker viagra voor mannen zou weigeren, dan zou de wereld te klein zijn”, zei Paulusma. “Deze groep krijgt al vaak te maken met discriminatie, dat is niets nieuws. Het gebeurt al jaren”, zei Vliegenthart over onder meer transmensen, vrouwen en homoseksuelen. “Wat gaat de minister vanuit haar rol doen?”

Eerlijke toepassing

“Het gewetensbezwaar is niet bedoeld voor reguliere zorg. We moeten ervoor zorgen dat het op een eerlijke en goede manier wordt toegepast”, was de reactie van Hermans.

Omzeilen zorgplicht

SGP-Kamerlid André Flach vroeg zich af waarom dit in de Kamer werd besproken. Hij zei dat er geen sprake is van een leveringsplicht voor apothekers. Hermans beaamde dat, maar zei dat er wel een zorgplicht is waar apothekers aan moeten voldoen. “Ik wil ervoor waken dat door woorden de zorgplicht wordt omzeild.” (ANP)