Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Rechter: huisarts terug bij huisartsenpost na seksueel getinte opmerkingen

Een huisarts die op non-actief was gesteld nadat hij seksueel overschrijdende opmerkingen had gemaakt, mag weer diensten draaien bij de huisartsenpost, vindt de rechter.

Dat schrijft Omroep West. De betreffende huisarts werkte sinds 2023 bij de huisartsenpost Midden-Holland in Gouda. In 2025 werd er voor het eerst geklaagd over zijn seksueel getinte opmerkingen tegen medewerkers die vonden dat er daardoor een onveilige werksfeer was ontstaan.

Het bleef enige tijd stil, maar in maart dit jaar werd de man verteld dat hij niet meer welkom was. Nieuwe meldingen waren de aanleiding om hem niet meer op de post te laten werken.

De huisarts spande een kort geding aan bij de rechtbank in Den Haag. Hij ontkende dat hij seksueel getinte opmerkingen zou hebben gemaakt en vond dat hij zich niet had kunnen verdedigen tegen de beschuldigingen.

Tweede kans

De rechter stelt dat er weliswaar meerdeer meldingen zijn, maar oordeelt dat de man toch een tweede kans verdient. Wel moet er eerst een gesprek plaatsvinden met de huisartsenpost. Ook moet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IJG) worden ingeschakeld om te kijken hoe de man zijn gedrag kan veranderen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Eerstelijnszorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties